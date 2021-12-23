Уфа, , 16:04 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Сообщается, что в Белебеевском районе в семи километрах от г.п. Белебей в сторону села Аксаково столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Лада Ларгус». В этих автотранспортных средствах ехали шесть человек, из них четыре человека, в том числе пятимесячная девочка, получили травмы. Они были доставлены в медучреждение на осмотр.

«У пострадавших состояние средней тяжести. Угрозы жизни нет», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело по факту гибели двух человек в ДТП.