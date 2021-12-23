Таллин, 23 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Не стоит проводить параллели между задержанием в Латвии депутата парламента и известного ковид-диссидента Алдиса Гобземса и арестами оппозиционеров в России и Белоруссии. Об этом заявила премьер-министр Эстонии и председатель Реформистской партии Кая Каллас в ответ на запрос фракции оппозиционной Эстонской Консервативной Народной партии (EKRE).

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«Неуместно сравнивать правительство правового государства, избранное путем свободных выборов, с тоталитарными режимами. Это преуменьшает страдания жертв террора тоталитарных режимов и их близких», — говорится в ее ответе.

Каллас также сообщила, что Эстония не выражала протест в связи с задержанием Гобземса: «Латвийская Республика — это правовое государство, и каждый гражданин Латвии может защитить свои права в Латвии, а затем и за ее пределами, обратившись в Европейский суд по правам человека».

Ранее депутаты фракции EKRE в парламенте Эстонии Рийгикогу обратили внимание Каллас на задержание в Латвии парламентария Гобземса, выступающего против коронавирусных ограничений.

«Известно, что Эстония активно критиковала действия лидеров авторитарного режима соседних России и Белоруссии по подавлению оппозиции. Теперь мы видим, что аналогичные тенденции достигли и нашего южного соседа, Латвии», — было сказано в официальном обращении к главе эстонского правительства.