Кампала, 23 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Около 50 членов парламента Уганды получили положительный результат теста на COVID-19 по возвращении из поездки в Танзанию. Как отметил один из парламентариев, заражение коронавирусом было неизбежно, учитывая от отсутствие антиковидных мер в Танзании. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

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Группа представителей парламента Уганды находилась в Аруше на двухнедельных играх законодательного собрания Восточной Африки, дружественном спортивном мероприятии, организованном Танзанией для законодательных органов стран региона.

«У Уганды и Танзании разные подходы к борьбе с COVID-19. Здесь не установлен SOP (стандартный порядок действий), не носят маски, ничего нет. И все же спортивные игры предполагают взаимодействие. Между участниками есть контакт, которого угандийцы ни за что бы не смогли избежать. Остальные думали, что мы заболели, видя нас в масках», — рассказал Крис Обор, пресс-секретарь парламента Уганды.

В рамках игр проводились соревнования по таким видам спорта, как бег, спортивная ходьба, футбол, нетбол, гольф, легкая атлетика, перетягивание каната, волейбол и легкая атлетика. В мероприятии приняли участие парламентарии из Танзании, Бурунди, Кении и Уганды. Руанда и Южный Судан воздержались от участия в играх, принеся извинения. На вопрос, почему Уганда не пропустила игры, Оборе ответил, что угандийское правительство не хотело портить отношения с Танзанией.