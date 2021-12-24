Москва, 24 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Четыре энергообъекта — в Ростовской и Свердловской областях, Кузбассе и Новой Москве — ввела в работу 22 декабря, в День энергетика, Группа «Россети». Как сообщили в компании, торжественная церемония пуска прошла в режиме видеоконференцсвязи при участии заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, а также руководителей дочерних компаний «Россети Юг», «Россети Урал», «Россети Сибирь» и «Россети Московский регион».

ПАО «Россети» Четыре энергообъекта — в Ростовской и Свердловской областях, Кузбассе и Новой Москве – ввела в работу 22 декабря Группа «Россети»

В «Россетях» отметили, что с нуля построена подстанция 110 кВ «Полевая» в Ростовской области («Россети Юг»), которая обеспечивает выдачу 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции. Подстанции 110 кВ «Горный щит» («Россети Урал») и «Бенжереп-2» («Россети Сибирь»), которые участвуют в электроснабжении Екатеринбургской агломерации и Новокузнецкого района Кузбасса, прошли глубокую модернизацию. На подстанции 220 кВ «Лесная» («Россети Московский регион»), одном из опорных центров питания в Новой Москве, выполнен первый этап реконструкции, которая закроет вопрос дефицита мощности в радиусе 20 км минимум на 5 лет.

«Подстанции обеспечивают электроснабжение десятков тысяч жителей, промышленные и социально значимые объекты, — заявил Александр Новак. — В ходе реализации проектов были использованы передовые технологии и оборудование. В результате повысится надежность и качество электроснабжения, появится возможность для подключения новых потребителей. Отмечу, что в стране поступательно обновляется энергетическая инфраструктура». [[[slider-from-2-to-6]]]

«Группа «Россети» стремится развиваться опережающими темпами, учитывая текущие и будущие потребности клиентов, — подчеркнул Андрей Рюмин. — Наш приоритет — единые стандарты, подходы и высокое качество услуг на всей территории присутствия. В День энергетика мы вводим в работу объекты в разных частях страны. У новых питающих центров разные задачи, но есть общая черта — в каждом из проектов были применены актуальные решения, которые гарантируют высокий уровень надежности и эффективности передачи электроэнергии потребителям».

Более 95% оборудования, установленного на энергообъектах, — отечественного производства, включая современное силовое и коммутационное оборудование, микропроцессорные защиты, отметили в компании. Также реализованы удаленная наблюдаемость и интеллектуальный учет электроэнергии.