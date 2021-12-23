Москва, 23 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сотрудники полиции возбудили дело в отношении неустановленных лиц из-за публикации статьи о Гном Гномыче, сыне продюсера Яны Рудковской. Об этом 23 декабря пишет телеграм-канал Mash.

Скриншот с YouTube Яна Рудковская

По данным Mash, виновным по делу о клевете может грозить штраф до 2 млн рублей и двух лет тюремного заключения. Напомним, что в статье, которая стала причиной судебного иска, говорилось о том, что у Гном Гномыча якобы диагностирован синдром Аспергера.

Ранее Рудковская заявила, что после выхода публикации её сын получил психологическую травму. Во время судебно-психиатрической экспертизы врачи опровергли информацию о том, что у ребёнка есть синдром Аспергера.