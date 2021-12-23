23 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы МИД РФ о том, что Россия готова к ответу на любые провокации у своих границ.

Светлана Рыбина, , 16:21 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Россия готова к ответу на любые провокации, которые могут разворачиваться у её границ, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 23 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Волчина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Хочешь мира — готовься к войне. Это простая истина работает уже тысячи лет», — отмечает Vika S.

Многие пользователи оказались рады тому, что российская дипломатия отказалась от присущего ей миролюбивого и крайне дружелюбного тона в пользу установления жёстких границ и предупреждения о серьёзных последствиях за нарушение интересов России.

«Нормальные пошли слова! Время разговоров ушло. С шавками только так и нужно говорить. Они лишь силу понимают», — считает Олег Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока МИД РФ себя очень сильно сдерживает, он ограничивается предупреждениями, но не говорит ничего о реальных ответных действиях России в случае провокаций.

«Короче, он сказал: «Москва не хочет войны, и что бы вы ни сделали, воевать ни с кем ни за что не станет». Весь смысл очередной тирады Лаврова заключается именно в этом. «Жёстко обеспечивать свою безопасность» российские дипломаты будут только страшилками о развязывании ядерной войны. Ни на что большее, к сожалению, они не готовы», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Лаврову пора снять пиджак и надеть военный китель, иначе западные партнёры не понимают намёков российских дипломатов.

«России нужно намного-намного жёстче действовать в отношении Запада. Хватит сюсюкаться с ними, они ничего, кроме силы, не знают, вот и надо её демонстрировать», — пишет Евгений К.

Ряд пользователей указывает на то, что в случае серьёзных провокаций российская сторона может пойти в сторону серьёзных решений по признанию жителей Донбасса свободными от власти на Украине.

«Я думаю, признание Донецкой и Луганской Народных Республик стало бы главным нашим ответом на провокации украинской фашисткой власти. После этого воспрянет Одесса, Николаев и Харьков. А там и закончиться власть западных марионеток, которые, «наложив» в штаны, побегут к своим хозяевам на Запад! Цирк наконец-то закончится!» — надеется Коля Н.

Нашлись и те, кто убеждены, что провокации неизбежны, и, скорее всего, они будут носить кровавый характер, как это уже было в 2008 году.

«Если проводить параллели, то американцы начнут в Донбассе провокации аккурат третьего или четвёртого февраля 2022 года. Чтобы и Россию обвинить, санкции ввести и китайцам Олимпиаду испортить. Как в августе 2008, когда Грузия начала своё наступление в Южной Осетии и Абхазии», — указывает Вася Г.

Донецк Vladimir Yaitskiy

«Западу очень нужна война с Россией. «Красные линии» будут приняты только после столкновения, после всех провокаций, когда пыль уляжется. До этого момента у западных стран будут чесаться кулаки, и с этим ничего не поделаешь», — написал Сергей К.

Напомним, 22 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу RT о том, что Россия готова к ответу на любые провокации, которые могут разворачиваться у её границ.