Москва, 23 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Русский язык активно развивается на территории Казахстана. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

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По словам российского лидера, в Казахстане поддерживают развитие русского языка, увеличивается количество школ, где его преподают.

«У нас очень глубокие гуманитарные связи. Я очень благодарен руководству Казахстана за поддержание и развитие русского языка. Казахстан — русскоговорящая страна в полном смысле этого слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений», — сказал Путин.