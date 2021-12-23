Москва, , 15:58 — REGNUM Дешёвая ипотека ведёт к подорожанию жилья, но позитивный эффект очевиден. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Позитивный эффект выражается в виде роста строительства и покупки квартир. Количество семей, получивших жилье, кратно увеличилось.

Депопуляция происходит не только из-за удорожания жилья. Мы, конечно, думаем об этом», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию.

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