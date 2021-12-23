Додома, 23 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Танзания получила 37% акций крупнейшего месторождения алмазов Williamson Diamonds, добыча на котором ведется непрерывно на протяжении более чем 70 лет. Рудник принадлежит алмазодобывающей компанией Petra Diamonds, с которой было заключено соглашение о сплите акций. Таким образом Танзания увеличила свою долю на 12%, сократив долю Petra с 75% до 63%. Об этом пишет танзанийская газета Nipashe.

На открытом в 1940 году руднике ведется самая продолжительная в мире непрерывная добыча алмазов. Карьер площадью в 140 гектаров расположен в области Мавдуи. Williamson представляет собой кимберлитовую трубку, то есть геологическое тело, образованное при прорыве вулканической магмы сквозь земную кору.

Сплит акций был осуществлен в рамках договора танзанийских властей с горнодобывающими компаниями Faru Graphite Corporation, Nyati Mineral Sands и Sotta Mining Corporation. Согласно сообщению правительственных СМИ, три фирмы — участницы соглашения наделили восточноафриканскую страну 16-процентной долей, наделив ее всеми правами акционера, но не требуя от нее вносить свой вклад в уставной капитал.