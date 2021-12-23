Москва, 23 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Назначение Бориса Грызлова послом РФ в Белоруссии — это чёткий сигнал и Евросоюзу, и Александру Лукашенко. Об этом 23 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Борис Грызлов

«Скорее всего, назначение Грызлова, известного своей близостью к Путину — это сигнал и Лукашенко, и Западу. Тем самым Россия даёт понять Лукашенко, что поле для манёвров и «многовекторности» у него крайне сузилось», — заявил эксперт.

В то же время Россия заявляет в адрес ЕС, что не позволит изнутри раскачать обстановку в Белоруссии, и будет всеми силами сопротивляться приходу там к власти антироссийских сил, отметил политолог.

Фактически роль Грызлова — это роль не посла, а спецпредставителя, постоянно находящегося на связи как с Путиным, так и с Лукашенко. Если понадобится — то и с Евросоюзом. Что из этого получится — пока неясно, подчеркнул Трухачёв. Но, безусловно, речь идёт о том, что белорусскому и околобелорусскому направлению руководство России теперь будет уделять большее внимание, резюмировал эксперт.