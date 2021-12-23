Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Победителем короткой программы среди мужчин на чемпионате России по фигурному катанию стал Евгений Семененко. Об этом 23 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

Семененко получил за своё выступление 98,03 балла. Вторым стал Марк Кондратюк, у которого 97,77 балла. Замкнул тройку Макар Игнатов с 95,84 балла.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходит с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.