Москва, 23 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. До конца нынешнего года будет введена в строй вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом 23 декабря заявил глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания.

Kremlin.ru Алексей Миллер

«Первая нитка «Северного потока — 2» уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, глава Газпрома назвал газопровод «Северный поток — 2» мегапроектом, отметив, что, хотя у него и существуют надежные финансовые партнеры, этот проект был построен Россией самостоятельно в непростых условиях и под давлением.

«В 2021 году полностью закончены работы и по другому маршруту — от морского газопровода «Турецкий поток». Введены газотранспортные мощности на суше — в Болгарии, Сербии. И на сегодняшний день через «Турецкий поток» газ получает как сама Турция, так и еще восемь европейских стран», — также уточнил Миллер, добавив, что, благодаря этому проекту, Греция по итогам года импортирует исторический максимум российского газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко высказал предположение о том, что газопровод «Северный поток — 2» может быть вообще не запущен в эксплуатацию.