Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Голодовка не должна влиять на судебные решения, поэтому сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не смогут добиться его освобождения таким способом. Об том 23 декабря заявил журналистам депутат парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда речь идет об освобождении осужденного, то голодовка с подобным требованием — это полный абсурд. Это никогда не случится, нигде в мире такого не было», — сказал Субари.

Депутат призвал всех участников массовой голодовки прекратить эту форма протеста. Он заявил, что этой акции нет логического результата.

Напомним, около 200 человек собрались в палаточном городке в Тбилиси возле офиса партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Саакашвили. Они с 21 декабря объявили голодовку и требуют освободить экс-президента из-под стражи.

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