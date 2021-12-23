Москва, , 15:54 — REGNUM Сотрудничество в космической сфере между Россией и Казахстаном можно усовершенствовать. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Старт ракеты с Байконура Mil.ru

Речь, в частности, идёт о том, чтобы Казахстан выступал не просто площадкой для запуска космический кораблей, но и предоставлял высокотехнологичные услуги.

«С Казахстаном мы продолжаем и будем продолжать совместную работу на Байконуре. Я согласен с постановкой вопроса, которую сформулировали наши казахстанские друзья, что если мы вместе работаем, то Казахстан должен быть не просто площадкой для запуска космических аппаратов, а должен принимать участие более широкое и содержательное в космической деятельности, развивать компетенции в этом направлении. Полностью с этим согласен. Мы ищем эти варианты, убежден, что мы будем реализовывать эти планы», — сказал Путин.

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