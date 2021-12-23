Чита, 23 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело о даче взятки в крупном размере в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Иркутская медицинская компания». Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба забайкальской прокуратуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, в период с апреля по октябрь 2019 года руководитель коммерческой организации, действуя в интересах предприятия лично и через посредника, передал взятку — деньги в сумме 850 тыс. рублей должностному лицу государственного казенного учреждения «Забайкальский центр государственных закупок» за обеспечение победы в аукционе на заключение государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений хирургического корпуса государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1».

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения. За совершение данного преступления грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Забайкалье за 2021 год уже зарегистрировано более 170 коррупционных преступлений, почти 100 из которых связаны со взяточничеством. Установлено 100 коррупционеров, две трети из них должностные лица различного уровня.

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