Москва, , 15:55 — REGNUM Уфа в состоянии провести международные соревнования самого высшего уровня. Об этом 23 декабря сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Журналист задала главе государства вопрос, возможно ли провести в Уфе чемпионат мира по хоккею.

«Мы подумаем об этом предложении», — сообщил президент, отметив, что «Салават Юлаев» является отличной командой, самого высшего качества.

«А на счет чемпионата мира я пока не готов ответить. Это не только от нас зависит, но и от Международной федерации хоккея», — добавил он.