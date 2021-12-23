Париж, 23 декабря 2021, 15:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Италии Марио Драги призвали страны ЕС реформировать Маастрихтские критерии, чтобы увеличить инвестиционные расходы, признавая при этом необходимость сокращения долгов, сообщает Le Figaro.
«Так же, как эти правила не ограничивали борьбу с пандемией, они не должны теперь мешать нам инвестировать», — заявили лидеры Франции и Италии.
Как сообщало ИА REGNUM, Франция открыла архивы, касающиеся судебных дел и полицейских расследований в Алжире.
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