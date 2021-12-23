Париж, 23 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Италии Марио Драги призвали страны ЕС реформировать Маастрихтские критерии, чтобы увеличить инвестиционные расходы, признавая при этом необходимость сокращения долгов, сообщает Le Figaro.

Iuc-europe.dk Эммануэль Макрон

«Так же, как эти правила не ограничивали борьбу с пандемией, они не должны теперь мешать нам инвестировать», — заявили лидеры Франции и Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция открыла архивы, касающиеся судебных дел и полицейских расследований в Алжире.