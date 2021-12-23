Москва, , 15:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил, что все проблемы Крымского полуострова, в том числе с обеспечением качественной мобильной связью, будут решены. Вопрос о сотовой связи 23 декабря на большой пресс-конференции задал журналист «Крым24».

Пресс-конференция Владимира Путина Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Это понятно с чем связано, с санкциями, которые вводят наши западные партнеры против крымчан. Я уже говорил, странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то крымчане — жертвы агрессии, за что же их дополнительно наказывать? А если они присоединились к России по собственной воле — то что, кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один. Плевать они хотели на демократию, крымчан и Россию, они решают свои геополитические вопросы, вот и все», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что все проблемы, которые сегодня есть в Крыму, будут решены — планомерно.

«Как мы решали вопросы с водоснабжением, с энергообеспечением, развитием инфраструктуры. Это не только «Таврида» — будут съезды от «Тавриды» на побережье, мы будем заниматься развитием инфраструктуры городов Крыма, продолжать строить лечебные заведения, детские сады и школы, заниматься реновацией аварийного жилья. Крым и Севастополь позднее включились, но мы обязательно будем на системной основе решать все проблемы Крыма», — сказал Путин.

Что касается мобильной связи, то, подчеркнул президент, «мы найдем способ, чтобы решить эту проблему, будем думать и решим эту проблему».

Глава государства отметил, что в курсе проблем, с которыми сталкиваются крымчане.

«Все будем решать постепенно, но уверенно. И надеюсь, крымчане чувствуют это сегодня и почувствуют завтра», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 декабря президент РФ Владимир Путин проводит свою 17-ю большую пресс-конференцию.