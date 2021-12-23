Ташкент, 23 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Представители узбекского Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) провели анализ состояния гендерного равенства в Узбекистане. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЦЭИР.

Dilshod Akbarov Ташкент

«В частности, были изучены доклады международных организаций, таких как ПРООН, АБР, Всемирный банк, ЕБРР и другие, посвященных вопросам гендерного равенства в Узбекистане. Кроме того, был изучен опыт других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами с точки зрения определения самых эффективных механизмов решения круга проблем гендерного равенства», — отметил собеседник агентства.

В результате, отметил источник, был составлен список проблем и соответствующие предложения по их решению.

«Среди таких решений, расширение возможностей для участия женщин в общественной жизни, в образовании, в бизнесе, на госслужбе», — отметили в ЦЭИР.

Собеседник агентства сообщил, что в связи с этим ЦЭИР организовал открытое обсуждение вопросов гендерного равенства в Узбекистане в формате площадки «Open Space», в котором приняли участие представители международных организаций, Центрального банка, частного сектора, а также средств массовой информации.

Исследования ЦЭИР показывают, что при увеличении общего количества работающих и самозанятых женщин на 5%, доход на душу населения увеличится на 2,5%. При этом, расширение возможностей предпринимательства для женщин, увеличит ВВП на душу населения на 3%, при расширении возможностей самозанятых женщин, этот показатель увеличится на 1,3%.