Москва, 23 декабря, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Александр Лукашенко не сможет наладить отношения с Евросоюзом, и из-за этого весной следующего года возможно продолжение миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом 23 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Мигранты

«Учитывая, что Евросоюз не хочет признавать легитимность Лукашенко, а Польша играла и играет главную роль в попытке его свергнуть, история может повториться в любой момент», — заявил эксперт.

Тем более, что миграционный кризис в любом случае вредит польскому руководству. Как бы ЕС не защищал Польшу в этой истории, жестокость польских пограничников обрушит на страну всю информационную машину европейских защитников прав мигрантов, отметил Трухачёв.

Задача Лукашенко предельно проста — заставить ЕС с собой разговаривать, подчеркнул политолог. Частично он её уже выполнил, когда ему позвонила Ангела Меркель. Так что в любой момент можно ожидать появления новых толп переселенцев из стран Ближнего Востока на белорусско-польской границе. Но, скорее всего, это случится уже весной, когда пройдёт холодное время года, заключил эксперт.

Напомним, что весной 2021 года на польско-белорусской границе возник миграционный кризис, вызванный массовым наплывом в страну выходцев из стран Ближнего Востока, желающих проникнуть на территорию ЕС.