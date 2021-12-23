Москва, , 15:48 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,23%, до $75,46 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Newsonly.gr

«Данные о сокращении запасов нефти в США и некоторое снижение опасений того, что из-за штамма коронавируса «Омикрон» может резко ухудшиться эпидимическая ситуация позволили вчера нефти взобраться выше $75 за баррель.

Сегодня в первой половине дня наблюдались попытки фиксации прибыли, но затем рост котировок возобновился. Новые исследования показывают, что доля госпитализированных среди заразившихся «омикроном» ниже, чем у предыдущих версий.

Также в пользу сырьевых цен играет некоторое ослабление американской валюты. В то же время спрос на газ в Европе остается высоким, хотя котировки и отступили несколько от недавних максимумов.

Рост потребительских настроений в США также обещает сохранение высокого спроса на ресурсы.

При сохранении благоприятного фона нефть вполне способна до конца 2021 года попытаться пройти в зону выше $76,30 за баррель», — считает эксперт.

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