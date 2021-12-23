Москва, , 15:47 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,33%, до 73,50 рубля. Евро теряет 0,47%, снижаясь до 83,15 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня российская валюта продолжила укрепляться, отыгрывая приближение налогового периода, когда экспортеры будут продавать валюту, рост котировок нефти и снижение геополитической напряженности.

Было подтверждено, что переговоры Владимира Путина с американским президентам Джо Байденом пройдут в январе, что, теоретически, может способствовать некоему затиханию агрессивной риторики.

Впрочем, как показывает опыт, в Вашингтоне всегда найдутся желающие сыграть на теме российской агрессии, обвинив Байдена в слабости.

Однако сегодня, в последний день перед рождественским выходным в США риски спрос на валюту от иностранных инвесторов снижается, что поддерживает рубль.

Доллар в целом несколько ослабел к основным валютам, чему способствовала в целом позитивная статистика из США, внушающая надежду на то, что ФРС не станет излишне спешить с ужесточением монетарной политики.

Тенденция к укреплению рубля, вероятно, продолжится и 24 декабря — в те дни, когда американских трейдеров нет на рынке, спрос на российские активы обычно неплохой», — считает эксперт.

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