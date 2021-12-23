Москва, 23 декабря, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Сегодня, 23 декабря, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,33%, до 73,50 рубля. Евро теряет 0,47%, снижаясь до 83,15 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Сегодня российская валюта продолжила укрепляться, отыгрывая приближение налогового периода, когда экспортеры будут продавать валюту, рост котировок нефти и снижение геополитической напряженности.

Было подтверждено, что переговоры Владимира Путина с американским президентам Джо Байденом пройдут в январе, что, теоретически, может способствовать некоему затиханию агрессивной риторики.

Впрочем, как показывает опыт, в Вашингтоне всегда найдутся желающие сыграть на теме российской агрессии, обвинив Байдена в слабости.

Однако сегодня, в последний день перед рождественским выходным в США риски спрос на валюту от иностранных инвесторов снижается, что поддерживает рубль.

Доллар в целом несколько ослабел к основным валютам, чему способствовала в целом позитивная статистика из США, внушающая надежду на то, что ФРС не станет излишне спешить с ужесточением монетарной политики.

Тенденция к укреплению рубля, вероятно, продолжится и 24 декабря — в те дни, когда американских трейдеров нет на рынке, спрос на российские активы обычно неплохой», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар отступает по всему спектру валютного рынка