Лос-Анджелес, США, , 15:47 — REGNUM Актёр Джеймс Франко признался, что имел половые связи со студентками его актёрской школы. Об этом 23 декабря пишет «Газета.ru».

Джеймс Франко Скриншот с YouTube

»…в ходе моего преподавания я спал со студентками, и это было неправильно», — высказался артист. Он также уточнил, что его интимные отношения с ученицами не были причиной создания школы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году две студентки обвинили Франко в домогательствах. Они заявили, что актёр использует своё положение ради интимных связей.

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