Могадишо, 23 декабря, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проголосовал за продление мандата Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) на три месяца. Это позволит государству Африканского рога согласовать размещение континентальных войск в будущем. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Совет Безопасности ООН уполномочил «государства-члены Африканского союза сохранить размещение войск Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) до 31 марта 2022 года».

Кроме того, принятая резолюция уполномочила «АМИСОМ принять все необходимые меры при полном соблюдении государствами-участниками обязательств по международному праву, в том числе международному гуманитарному праву и международному праву в области прав человека, а также при условии ненарушения суверенитета, территориальной целостности, политической независимости и единства Сомали, для выполнения своего мандата, в соответствие с предписанием».

АМИСОМ продолжит вести операции против группировки боевиков «Аш-Шабааб». Миротворческая миссия будет действовать до тех пор, пока Сомалийские власти и Африканский союз (АС) не достигнут соглашения о том, следует ли окончательно остановить деятельность АМИСОМ, реструктурировать ее или создать из нее гибридные силы АС-ООН.