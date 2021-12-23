Нижний Новгород, , 15:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 23 декабря выявили 414 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 525 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 228 373 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки выписано 974 человека, всего выздоровели с начала пандемии 203 369 нижегородецев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 22 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9 597 человек. Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 15 407 человек.

Напомним, по состоянию на 22 декабря в регионе проведено 4 602 248 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 4538 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился и составляет 276,02.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,86. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 22 декабря составляет 19%.