Баку, 23 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 854 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 462 тестов. Об этом 23 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 613 059 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 591 724 человек, в том числе 1569 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 13 078 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8257 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 19 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 648 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9891 тестов. Выздоровевшими медики признали 1365 человека. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.