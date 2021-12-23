Азовский район, Ростовская область, 23 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Азовский городской суд (Ростовская область) избрал меру пресечения настоятелю одного из храмов. Священника, подозреваемого в домогательствах к детям, отправили под стражу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство [следователей] было рассмотрено в закрытом судебном заседании», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что иерея отстранили от служения на время следствия. По некоторым данным, на отца пожаловались три девочки, пострадавшие от его домогательств. В полицию обратилась жена священника, узнавшая о происходящем от детей.