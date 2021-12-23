Сочи, Краснодарский край, 23 декабря 2021, 15:40 — REGNUM Члены Совета Федеральной территории «Сириус» подвели итоги работы и рассказали о перспективах развития региона, который стремительно превращается в инновационную экосистему.
Торжественная церемония празднования Дня Федеральной территории состоялась в Парке науки и искусства. О перспективах ее развития рассказала председатель Совета и комиссии «Единой России» по образованию и науке, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Она отметила, что шесть лет назад на объектах, олимпийской инфраструктуры открылся первый в России Образовательный центр для одаренных детей, а ровно год назад Президент России Владимир Путин подписал закон о создании федеральной территории «Сириус».
Участников церемонии открытия приветствовал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин представил ключевые проекты по социально-экономическому развитию региона: программы по сохранению природной экосистемы, развитию спортивного кластера, основанного на объектах олимпийского наследия, современной медицины.
Традиционно «Сириус» развивается через три ключевых кластера — «искусство», «спорт» и «наука». И по каждому из них федеральная территория сделала большой шаг. Члены художественно-экспертного совета высоко оценили ход строительства Концертного зала — знакового проекта региона. Эта площадка станет центром культурной и общественной жизни: на его сцене ожидаются постановки самых знаменитых театров. Как только балет, опера, симфонические концерты масштабно придут в «Сириус», то под их влиянием запустятся необратимые процессы изменения городской среды, уверены эксперты.
Резиденты Инновационного научно-технологического центра представили свои разработки. Например, роботизированный комплекс для тренировки футболистов, систему мониторинга и управления транспортом в режиме реального времени с применением нейронных сетей, создание цифровой инфраструктуры для федеральной территории «Сириус» и другие.
Одно из программных мероприятий организаторы посвятили вопросу создания собственной геральдики. На совместном заседании Совета Федеральной территории и группы по разработке официальных символов было решено объявить Всероссийский конкурс на лучшую идею визуального оформления герба и флага Федеральной территории. Принять участие в проекте смогут как жители «Сириуса», так и всей страны.
Особым событием в программе празднования годовщины федеральной территории стал праздничный концерт на сцене Большого зала Парка науки и искусства «Сириус». В первом отделении выступил Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин вместе с симфоническим оркестром Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. После антракта на сцену вышла прима-балерина Большого театра и этуаль театра «Ла-Скала» Светлана Захарова.
Завершило праздник шоу дронов. 1200 летательных аппаратов одновременно поднялись в небо. Уникальный световой спектакль к первой годовщине федеральной территории подготовил партнер «Сириуса»: крупнейшая в России государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».