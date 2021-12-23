Сочи, Краснодарский край, 23 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Члены Совета Федеральной территории «Сириус» подвели итоги работы и рассказали о перспективах развития региона, который стремительно превращается в инновационную экосистему.

(сс) Илья Бунин Федеральная территория Сириус

Торжественная церемония празднования Дня Федеральной территории состоялась в Парке науки и искусства. О перспективах ее развития рассказала председатель Совета и комиссии «Единой России» по образованию и науке, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Она отметила, что шесть лет назад на объектах, олимпийской инфраструктуры открылся первый в России Образовательный центр для одаренных детей, а ровно год назад Президент России Владимир Путин подписал закон о создании федеральной территории «Сириус».

"Владимир Владимирович подчеркнул, что здесь должна идти работа над проектами будущего, на весь XXI век. Поэтому важно предложить и отработать решения по развитию городской среды, инновационных технологий, современных форм образования и новых услуг для граждан. Теперь «Сириус» не только образовательный центр для талантливых детей, но и модельная территория, опыт которой внимательно изучается всей страной. В этом смысле на нас лежит большая историческая ответственность», — сказала Елена Шмелева.

Участников церемонии открытия приветствовал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Федеральная территория — это важный участок научно-технологического прогресса и роль «Сириуса» во многом заключается в формировании талантов. Именно школьникам, студентам и аспирантам, которые сюда приезжают, предстоит вести в будущем прорывные исследования. Поэтому здесь работают известные ученые, инженеры, руководители из регионов, представители федеральной власти, которые совместно обсуждают и предлагают оптимальные модели обустройства территории в рамках программ развития страны. Недавно команда администрации «Сириуса» представила мне проект развития федеральной территории, где я увидел очень интересные и крайне востребованные программы, соответствующие национальным целям, которые поставил перед нами Президент. И мы в свою очередь будем помогать в их реализации», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин представил ключевые проекты по социально-экономическому развитию региона: программы по сохранению природной экосистемы, развитию спортивного кластера, основанного на объектах олимпийского наследия, современной медицины.

«На федеральной территории предусмотрено комплексное озеленение городских пространств, создание многопрофильного стационара, клинико-диагностического центра и Центра спортивной медицины. Спортивный кластер станет единым инфраструктурным пространством физической культуры и спорта для жителей «Сириуса», а в рамках программ развития талантов будет развиваться интегрированная система общего и дополнительного образования. Для людей, профессионально занимающихся спортом, будут предусмотрены инновационные программы физической подготовки и медико-биологического сопровождения», — подчеркнул Дмитрий Плишкин.

Традиционно «Сириус» развивается через три ключевых кластера — «искусство», «спорт» и «наука». И по каждому из них федеральная территория сделала большой шаг. Члены художественно-экспертного совета высоко оценили ход строительства Концертного зала — знакового проекта региона. Эта площадка станет центром культурной и общественной жизни: на его сцене ожидаются постановки самых знаменитых театров. Как только балет, опера, симфонические концерты масштабно придут в «Сириус», то под их влиянием запустятся необратимые процессы изменения городской среды, уверены эксперты.

Резиденты Инновационного научно-технологического центра представили свои разработки. Например, роботизированный комплекс для тренировки футболистов, систему мониторинга и управления транспортом в режиме реального времени с применением нейронных сетей, создание цифровой инфраструктуры для федеральной территории «Сириус» и другие.

Одно из программных мероприятий организаторы посвятили вопросу создания собственной геральдики. На совместном заседании Совета Федеральной территории и группы по разработке официальных символов было решено объявить Всероссийский конкурс на лучшую идею визуального оформления герба и флага Федеральной территории. Принять участие в проекте смогут как жители «Сириуса», так и всей страны.

Особым событием в программе празднования годовщины федеральной территории стал праздничный концерт на сцене Большого зала Парка науки и искусства «Сириус». В первом отделении выступил Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин вместе с симфоническим оркестром Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. После антракта на сцену вышла прима-балерина Большого театра и этуаль театра «Ла-Скала» Светлана Захарова.

Завершило праздник шоу дронов. 1200 летательных аппаратов одновременно поднялись в небо. Уникальный световой спектакль к первой годовщине федеральной территории подготовил партнер «Сириуса»: крупнейшая в России государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».