Киев, 23 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Эмбарго на ввоз на Украину ряда товаров из России продлило до 31 декабря 2022 года украинское правительство в ходе своего заседания. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба правительства страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враждебная Украина

«Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение из России, согласно перечню», — говорится в опубликованном постановлении.

Также в нем указывается, что этот документ разработан обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на ввод Россией соответствующих торговых ограничений против украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но такие отношения практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны.