Москва, , 19:28 — REGNUM Тему Приднестровья будут обсуждать между собой ЕС и РФ, Молдавию поставят перед фактом достигнутых договорённостей. Об этом 23 декабря заявил ИА REGNUMкандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Вадим Красносельский Vspmr.org

«Молдавия находится в более выгодном положении, чем Украина. При определённом раскладе ей всё же может быть гарантировано членство в ЕС. Причём не как постсоветской республике, а как исторической и географической части Балкан», — заявил эксперт.

Поэтому для ЕС так принципиально поскорее разобраться с Приднестровьем, подчеркнул политолог.

Личность президента Приднестровья для Майи Санду представляется не очень принципиальной. Она не хочет разговаривать ни с каким президентом ПМР, отметил Трухачёв.

Санду взяла курс на экономическое удушение Приднестровья, а её союзниками в этом должны выступить Евросоюз и Украина. Предметный диалог здесь едва ли возможен. Скорее всего, тему Приднестровья ЕС предпочтёт обсуждать с Россией, а Молдавию просто поставят перед фактом достигнутых договорённостей, резюмировал эксперт.