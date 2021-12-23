Брюссель, 23 декабря 2021, 15:40 — REGNUM В Европейской комиссии одобрили просьбу Польши позволить ей временно снизить НДС на продукты питания и топливо. Об этом Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони сообщил Polskie Radio.

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«Нынешнее законодательство ЕС не допускает нулевой ставки НДС на продукты питания, но недавно страны ЕС договорились об изменениях в правилах, чтобы это стало возможным», — сообщил Джентилони.

Он уточнил, что 7 декабря страны-члены ЕС договорились о возможности применения нулевой ставки НДС на отдельные категории товаров, включая продукты питания и топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше приняли решение временно снизить цены и НДС на продукты питания и топливо. Это решение принято в рамках «антиинфляционного щита», в связи с повышением цен на энергоресурсы для населения и инфляцией. Варшава обратилась в Еврокомиссию одобрить данное решение.