Тбилиси, 23 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Депутат городского собрания (сакребуло) Тбилиси, лидер партии «Для народа» Анна Долидзе 23 декабря вывела сторонников на акцию протеста в связи с анонсированным повышением цен на городской транспорт. Об этом Долидзе сообщила на своей странице в Facebook.

Ttc.com.ge Тбилисский метрополитен

Группа протестующих вышла с плакатами к зданию столичного сакребуло. Они считают, что повышение стоимости проезда вдвое недопустимо.

«Люди, которые устанавливают подорожание транспорта, понятия не имеют, как живут рядовые жители Тбилиси», — заявила депутат в видеообращении.

Долидзе сообщила, что акции будут проходить и дальше. Она призвала жителей столицы Грузии поддержать протесты.

Стоит отметить, что мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил о повышении в феврале 2022 года стоимости проезда для всех видов общественного транспорта с 0,5 до 1 лари (с 12 до 24 рублей). При этом билет можно будет использовать в течение 90 минут.