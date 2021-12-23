Тюмень, , 15:38 — REGNUM В Тюмени за четыре дня выпала месячная норма осадков. Практически все тюменские паблики в социальных сетях заполнены жалобами горожан на нерасторопную уборку снежных завалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега. Тюмень Пресс-служба горадминистрации Тюмени

В горадминистрации Тюмени сообщили, что с улиц областного центра вывезено уже 22,5 тыс. кубометров снега, или два девятиэтажных дома. Бригады уборщиков работают практически круглосуточно.

Уборка снега. Тюмень Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Уборка снега. Тюмень Пресс-служба горадминистрации Тюмени

На вывоз снега с магистралей подрядным организациям отведено девять дней с момента окончания снегопада (ГОСТ Р 50 597−2017), но специалисты стараются сократить сроки и вывозить снег как можно быстрее.

Уборка снега. Тюмень Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Уборка снега. Тюмень Пресс-служба горадминистрации Тюмени

При этом уборщики главной трудностью уборки называет не снег, а автолюбителей и пешеходов. Первые паркуют так машины, что техника не может подступиться к сугробам, или пытаются проехать между погрузчиком и самосвалом, вторые буквально лезут под колёса уборочной техники.

Уборка снега. Тюмень Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Глава города Тюмени Руслан Кухарук дал поручение УК сосредоточить все силы на уборке придомовых территорий, а квартальным — обследовать свои районы и усилить контроль за их снегоочисткой.