Москва, , 15:44 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пообещал приехать в Уфу в 2024 году, когда столица Башкирии будет отмечать 450-летие. Об этом он заявил 23 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Мост через реку Белая, Уфа Shadowzpaev

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Путин поблагодарил за приглашение на юбилей города и отметил, что Уфа — это замечательное место. Город всегда входил в число центров исламского мира, таким он и остаётся.

«Спасибо большое за приглашение, постараюсь обязательно», — ответил российский лидер на приглашение в Уфу.

Он также пообещал подумать о выделении башкирской столице дополнительных средств, чтобы она «подготовилась к юбилею красиво, достойно, как она этого и заслуживает».

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