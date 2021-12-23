Москва, , 15:37 — REGNUM Италия могла бы сыграть роль в намечающихся переговорах России, США и НАТО. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Отношения Росси и Италии не показательные, но хорошие, устойчивые. Однако от партий и сил у руля страны это не зависит.

Россия продолжает линию экс-премьера Берлускони, который в том числе предлагал вести диалог Москвы и альянса», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию.

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