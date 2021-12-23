Душанбе, , 15:34 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 23 декабря 45 законов, в том числе новую редакцию Налогового кодекса. Об этом сообщает Азия Плюс со ссылкой на пресс-службу главы Таджикистана.

Эмомали Рахмон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в новой редакции Налогового кодекса остаются предусмотренные ранее льготы и введены новые смягчения.

«В частности, количество налогов сокращено с 10 до 7, НДС сокращен с 18% до 15%, налог на гостиничные услуги сокращен с 18% до 7%, а налог на реализацию отечественной сельхозпродукции и ее переработки сокращен с 18% до 5%», — говорится в сообщении.

Среди подписанных президентом также законы «О противодействии терроризму», «О физической культуре и спорте», «О птицеводстве», «О молодежи и молодежной политике», о внесении поправок в законы «Об обеспечении населения обогащенными пищевыми продуктами», «Об образовании», «О государственном социальном страховании», «О защите прав потребителей» и «О государственной политике в сфере промышленности».