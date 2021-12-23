Москва, , 15:34 — REGNUM Изменение структуры Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России является началом большой работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил спикер Госдумы председатель ПС Союза РФ и Белоруссии Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Наша задача — обеспечить законодательное решение, принять необходимые законодательные акты для реализации повестки, которая была поддержана нашими президентами. Поэтому крайне важно взять, в первую очередь, самоорганизоваться в этом плане. И то решение, которое сегодня принято по структуре, это начало большой работы», — отметил Володин.

Он также выразил надежду на то, что 2022 год будет для парламентариев годом более эффективным в плане продвижения по пути интеграции.

В итоге меняется количество комиссий, изменилось распределение предметов ведения. Образуются следующие комиссии: по труду, социальной политике и здравоохранению; по культуре, науке и образованию; по молодежной политике, спорту и туризму; по экономической политике, промышленности и торговле; по аграрным вопросам; по энергетике и транспорту; по бюджету, налогам и финансовому рынку; по информационной политике, информационным технологиям и связи; по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды; по безопасности и обороне; по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками; по законодательству и Регламенту.

В целом в рамках договоренностей президентов России и Белоруссии парламентариям предстоит принять от 300 до 400 законов.

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