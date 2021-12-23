Москва, , 15:33 — REGNUM Президента России Владимира Путина попросили поддержать Универсиаду, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. Ему привезли мяч с автографами именитых спортсменов Свердловской области, сообщил на пресс-конференции главы государства журналист телекомпании «Четвёртый канал».

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По словам молодого человека, мяч не пропустила охрана и поэтому вручить его Владимиру Путину не удалось. «Поскольку вы об этом сказали, теперь точно дойдёт», — ответил ему президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Универсиада намечена на 2023 год. Сейчас Свердловская область активно готовится к её проведению.