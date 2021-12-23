Черноголовка, Московская область, , 15:41 — REGNUM Оглушительный взрыв заставил вздрогнуть. Нажатие кнопки ‑ и мы стали свидетелями эксперимента, которые регулярно проводят в Лаборатории ИФХ РАН. Испытания идут в специальных камерах-полусферах, где есть окна-иллюминаторы, через которые можно наблюдать, что происходит с материалами, которые исследуют на прочность, с помощью воздействия взрывной волны.

Елена Ковачич © ИА REGNUM

Для чего это нужно? Для улучшения нашей жизни. Скажем, композиты, которые тестируют здесь, должны выдерживать нагрузки. Ударили вы бампер машины — он не должен разлететься на куски.

Вообще здесь, в Черноголовке все необычно. Трансформаторная будка, расписанная формулами. Уникальное культурное пространство для досуга молодежи «Восход» — кружков нет, официоза тоже. Так называемый open space — это то, чего нигде в России нет, поясняет мэр Черноголовки. Это дает свободу творчества и проявления личности молодого человека.

Елена Ковачич © ИА REGNUM

«Для маленького городка с одним светофором и одним перекрестком это очень важно», — отмечает заместитель мэра «Черноголовки» Елена Морозова. Поскольку ни клубов, ни даже простого Макдональдса здесь нет, за гамбургером езжай в Ногинск за 25 км!

Теперь можно провести досуг «дома», просто придя в клуб «Восход».

"В нашем городе жил и работал знаменитый ученый, академик Семенов. До столетия дожил академик Халатников. Будет установлен в севере памятник сингулярности», — поясняет мэр города Олег Егоров.

Идею памятника поддержал в свое время Владимир Фортов. Это воронка, символизирующая черную дыру. Пока это лишь макет, но позже украсит сквер Черноголовки.

Елена Ковачич © ИА REGNUM

«Темная материя, железно, есть. Звезды двигаются так, словно галактики чем-то наполнены. Мы не знаем этих частиц, но они есть, — отметил директор Института теоретической физики имени Ландау Игорь Колоколов, — однако хочется поймать эти частицы, чем и заняты ученые. Называются они аксионами, но они еще не найдены».

Мероприятия приурочены к 75-летию экс-президента РАН Владимира Фортова.