Черноголовка, Московская область, 23 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Оглушительный взрыв заставил вздрогнуть. Нажатие кнопки — и мы стали свидетелями эксперимента, которые регулярно проводят в Лаборатории ИФХ РАН. Испытания идут в специальных камерах-полусферах, где есть окна-иллюминаторы, через которые можно наблюдать, что происходит с материалами, которые исследуют на прочность, с помощью воздействия взрывной волны.

Елена Ковачич ИА REGNUM

Для чего это нужно? Для улучшения нашей жизни. Скажем, композиты, которые тестируют здесь, должны выдерживать нагрузки. Ударили вы бампер машины — он не должен разлететься на куски.

Вообще здесь, в Черноголовке все необычно. Трансформаторная будка, расписанная формулами. Уникальное культурное пространство для досуга молодежи «Восход» — кружков нет, официоза тоже. Так называемый open space — это то, чего нигде в России нет, поясняет мэр Черноголовки. Это дает свободу творчества и проявления личности молодого человека.

Елена Ковачич ИА REGNUM

«Для маленького городка с одним светофором и одним перекрестком это очень важно», — отмечает заместитель мэра «Черноголовки» Елена Морозова. Поскольку ни клубов, ни даже простого Макдональдса здесь нет, за гамбургером езжай в Ногинск за 25 км!

Теперь можно провести досуг «дома», просто придя в клуб «Восход».

"В нашем городе жил и работал знаменитый ученый, академик Семенов. До столетия дожил академик Халатников. Будет установлен в севере памятник сингулярности», — поясняет мэр города Олег Егоров.

Идею памятника поддержал в свое время Владимир Фортов. Это воронка, символизирующая черную дыру. Пока это лишь макет, но позже украсит сквер Черноголовки.

Елена Ковачич ИА REGNUM

«Темная материя, железно, есть. Звезды двигаются так, словно галактики чем-то наполнены. Мы не знаем этих частиц, но они есть, — отметил директор Института теоретической физики имени Ландау Игорь Колоколов, — однако хочется поймать эти частицы, чем и заняты ученые. Называются они аксионами, но они еще не найдены».

Мероприятия приурочены к 75-летию экс-президента РАН Владимира Фортова.