Черноголовка — город будущего с опорой на традиции
Черноголовка, Московская область, 23 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Оглушительный взрыв заставил вздрогнуть. Нажатие кнопки — и мы стали свидетелями эксперимента, которые регулярно проводят в Лаборатории ИФХ РАН. Испытания идут в специальных камерах-полусферах, где есть окна-иллюминаторы, через которые можно наблюдать, что происходит с материалами, которые исследуют на прочность, с помощью воздействия взрывной волны.
Для чего это нужно? Для улучшения нашей жизни. Скажем, композиты, которые тестируют здесь, должны выдерживать нагрузки. Ударили вы бампер машины — он не должен разлететься на куски.
Вообще здесь, в Черноголовке все необычно. Трансформаторная будка, расписанная формулами. Уникальное культурное пространство для досуга молодежи «Восход» — кружков нет, официоза тоже. Так называемый open space — это то, чего нигде в России нет, поясняет мэр Черноголовки. Это дает свободу творчества и проявления личности молодого человека.
Теперь можно провести досуг «дома», просто придя в клуб «Восход».
Идею памятника поддержал в свое время Владимир Фортов. Это воронка, символизирующая черную дыру. Пока это лишь макет, но позже украсит сквер Черноголовки.
Мероприятия приурочены к 75-летию экс-президента РАН Владимира Фортова.