Бразилиа, 23 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Согласно опубликованному 22 декабря отчету бразильского социально-экологического института скорость деградации земель коренных народов и заповедников выросла на 138% за время правления Болсонару по сравнению с тремя годами до его вступления в должность президента. Об этом сообщает новостное агентство Merco Press.

lubasi Амазонка

Анализ спутниковых снимков показывает, что вырубка лесов в защищенных государством районах увеличилась на 79% по сравнению с 2016—2018 годами. Национальный парк Джамансим в штате пара за 2021 год потерял половину площади лесов.

«Серьезные потери лесов на землях коренных народов, в заповедниках и других охраняемых территориях негативно скажутся на биоразнообразии Бразилии», — тревожатся представители института. Исследователи также напомнили о попытке Болсонару ликвидировать Институт космических исследований INPE в попытке остановить сбор данных о вырубке лесов и ухудшении состояния окружающей среды Амазонки.