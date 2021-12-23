Парламент Румынии принял бюджет страны на 2022-й год
Бухарест, 23 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Парламент Румынии принял в окончательной редакции проект государственного бюджета на 2022-й год. Об этом 23 декабря сообщил бухарестский информационный портал HotNews.ro.
За новый документ проголосовали 294 народных депутатов, свои голоса против финансового документа отдали 120 парламентариев. Общий баланс бюджета запланирован на уровне 5,8% ВВП при расходах в 8,8% валового внутреннего продукта.
«Принятый бюджет не является панацеей от всех экономических проблем Румынии, однако он гарантирует стабильное и эффективное развитие государства», — резюмировал глава румынского минфина Адриан Качу.
Согласно официальной информации, румынский бюджет 2022-го года предусматривает сохранение и расширение действующих социальных гарантий, повышение пенсий и увеличение объемов субсидий. Кроме того, предполагается увеличение зарплат работникам бюджетной сферы и, в первую очередь, учителям и медикам.
«Всем нам, и, в первую очередь, министрам и чиновникам, предстоит большая работа по воплощению в жизнь основных пунктов бюджета 2022», — подчеркнул премьер-министр Румынии Николае Чукэ.