Бухарест, 23 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Парламент Румынии принял в окончательной редакции проект государственного бюджета на 2022-й год. Об этом 23 декабря сообщил бухарестский информационный портал HotNews.ro.

PavelD Румыния

За новый документ проголосовали 294 народных депутатов, свои голоса против финансового документа отдали 120 парламентариев. Общий баланс бюджета запланирован на уровне 5,8% ВВП при расходах в 8,8% валового внутреннего продукта.

«Принятый бюджет не является панацеей от всех экономических проблем Румынии, однако он гарантирует стабильное и эффективное развитие государства», — резюмировал глава румынского минфина Адриан Качу.

Согласно официальной информации, румынский бюджет 2022-го года предусматривает сохранение и расширение действующих социальных гарантий, повышение пенсий и увеличение объемов субсидий. Кроме того, предполагается увеличение зарплат работникам бюджетной сферы и, в первую очередь, учителям и медикам.

«Всем нам, и, в первую очередь, министрам и чиновникам, предстоит большая работа по воплощению в жизнь основных пунктов бюджета 2022», — подчеркнул премьер-министр Румынии Николае Чукэ.