Осло, 23 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Популярный норвежский блогер и писатель Бьёрн Андреас Булл-Хансен (Bjorn Andreas Bull-Hansen) призвал людей «достигать единения с природой» из-за сложившейся в мире ситуации. Ролик с рассуждениями на эту тему он опубликовал на личном YouTube-канале.

Unsplash Лес

В видео блогер рассказывает о том, что в период пандемии люди, отказавшиеся от вакцинации, сталкиваются с сильным давлением со стороны государства и своего окружения. В качестве выхода из этой ситуации он предлагает уйти в лес и пожить некоторое время наедине с природой.

Сложившуюся в мире ситуацию писатель называет «Феодализм 2.0». В своих роликах он рассказывает, что пандемия коронавируса начала сегрегацию людей и лишила большинства жителей Земли положенной им свободы.