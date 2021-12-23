Москва, , 15:30 — REGNUM Если мы с Шойгу будем брать с особой на отдых в Сибирь и главу правительства Михаила Мишустина, то, как говорится в старом еврейском анекдоте, — «а кто в лавке-то останется», заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции для журналистов.

Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в Сибири Kremlin.ru

«Кто же будет работать в наше отсутствие. Мишустин ездит на отдых и своевременно отдыхает.

Меня уже спрашивали, где бы я хотел жить. Например, мне очень нравится в Сибири, красивый край.

Золотой фонд России — это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом», — пояснил Путин.

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