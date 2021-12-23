Москва, 23 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Молдавия, как и Украина, является территорией под внешним управлением ЕС. Об этом 23 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Относительно Молдавии можно сказать почти то же самое, что и в отношении Украины — страна успешно превратилась в подмандатную территорию ЕС», — заявил эксперт.

В частности, решение по поводу того, останется ли Молдавия независимой, или же войдёт в состав Румынии, будут принимать в Евросоюзе. Пока европейцы против «унии» (объединения) двух государств, отметил политолог.

Сейчас европейцы подчинили себя молдавскую политику и экономику, а для граждан Молдавии главная выгода — возможность массового выезда на заработки в страны ЕС, заключил Трухачев.

Напомним, что в Приднестровье состоялись выборы президента республики, на которых победу одержал Вадим Красносельский. Руководство Молдавии отрицательно отнеслось к желанию ряда российских граждан посетить Приднестровье в эти дни и не пустило в страну российского учёного Наталью Нарочницкую и члена Совета при президенте по правам человека Александра Брода.