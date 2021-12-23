Москва, 23 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. От так называемой «новой этики» — нетрадиционных ценностей, приходящих с Запада, никуда не деться, но нужно этому противостоять. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Нам надо противоядие искать. Если кто-то считает, что мужчина и женщина — одно и то же, то ради бога. Но существует же какой-то здравый смысл», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что сам он придерживается традиционных взглядов, что «женщина — это женщина, а мужчина — мужчина».

«Надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя, моральная защита, продиктованная традиционными концессиями Российской Федерации», — добавил глава государства.

«Особенность нашего общества тысячелетнего и сила заключаются в том, что Россия складывалась как многоконфессиональное и многонационально государство, и мы научились с уважением относиться друг к другу. С уважением относится к основам нашей традиционной духовной культуры. У всех наших народов, народов Российской Федерации есть определённая внутренняя моральная защита от такого мракобесия», — подчеркнул президент РФ.

Он указал на необходимость брать только всё «прогрессивное и самое лучшее, которое позволяет развиваться».

«Но надеюсь, что у наших народов, народов России хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия, — добавил Путин.

Он подчеркнул, что бороться в этим «нужно не прямыми указаниями, и окриками и обвинениям, а поддержкой наших традиционных ценностей», о чем глава государства всегда говорит.