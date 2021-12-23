Элиста, 23 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Несмотря на ужесточение новогодних ковид-ограничений, в ночь на 1 января 2022 года в Элисте устроят дискотеку. В канун Нового года в Элисте пройдут новогодние представления и утренники для детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Цитата из к/ф «Лихорадка субботнего вечера». Реж. Джон Бэдэм. 1977. США На дискотеке

«В новогоднюю ночь для жителей и гостей столицы [Калмыкии] с 23:00 будет организована дискотека в парке Победы и в культурном комплексе «Пагода Семи дней», — уточнили в администрации.

Кроме того, в день национального праздника Зул 29 декабря на центральной площади Ленина в Элисте состоится мероприятие, гостей которого угостят калмыцким чаем и борцогами.